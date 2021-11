Saint-André : Restriction provisoire des usages de l’eau en raison de la sécheresse

Par conséquent pour préserver la ressource en eau, il est nécessaire de respecter dès maintenant les mesures de restriction des usages de l’eau. L’arrosage, le lavage des véhicules et le remplissage des piscines sont fortement déconseillés.



Pour protéger la ressource en eau, la Cirest, compétente, et la Cise, le délégataire, ont proposé à la commune des coupures nocturnes entre 22h et 5h du matin. Ces coupures permettent aux cuves de se réalimenter et de desservir normalement les foyers de Saint-André.

"Il faut noter que ces phases de coupure ne sont pas sans conséquence sur le réseau vétuste dont nous avons hérité. La réalimentation en eau est une opération délicate. Notre réseau de distribution d’eau doit être en grande partie renouvelé et la remise en eau nécessite parfois quelques minutes afin que l’eau soit parfaitement translucide", explique la mairie de Saint-André.



Pour faire face à cette situation de sécheresse forte sur le territoire, il est donc nécessaire de préserver la ressource en eau pour les besoins essentiels.



Si la situation perdure, un arrêté de restriction des usages sera pris par le Maire afin de préserver notre ressource en eau. La collectivité est attentive à cette situation alarmante et ne manquera pas de vous tenir informé.