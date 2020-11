A la Une .. Saint-André : Nouvelles coupures d’eau ce dimanche soir

En raison de la sécheresse et la diminution des ressources en eau qu’elle engendre, de nombreux quartiers de la commune de Saint-André vont connaître des coupures d’eau ce dimanche soir. Par NP - Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 à 14:06 | Lu 568 fois

Le communiqué de la CISE:





CISE Réunion informe ses abonnés de la commune de Saint André, que suite à une diminution des ressources sur le captage Bras des Lianes, des coupures de nuit sont programmées à partir de ce jour 20h00 sur les secteurs suivants :



· Centre-Ville

· Avenue de Bourbon

· Mille Roches

· Rivière du Mat

· Avenue Ile de France Partie haute

· Chemin Lagourgue

· Chemin Maunier partie haute

· Rue de la Cressonnière

· Chemin du Centre

· Avenue des Mascareignes

· Ruelle Virapatrin

· Chemin Rio

· Chemin Fantaisie

· Et toutes les voies adjacentes



Un retour progressif de la distribution se fera à partir de 05h00 du matin et au fur et à mesure de la matinée pour les secteurs situé en points hauts. Le retour de la distribution pourra mettre plusieurs heures sur certains secteurs.



Ces coupures de nuit pourront être suspendues ou modifiées en fonction du niveau d'eau dans le réservoir et de l'état de la ressource.



La diminution de la ressource va entraîner une perturbation de la distribution en eau. Une restriction de l'eau est à envisager pour les usagers dans les secteurs concernés.

Recommandations concernant la qualité de l'eau à la reprise de la distribution :



Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l'eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc, lavage...).

Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d'utiliser de l'eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l'eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.



CISE Réunion remercie ses abonnés pour leur compréhension.





