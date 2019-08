Saint-André: Les interventions des policiers bientôt filmées

Les policiers municipaux de Saint-André seront désormais filmés lors de leurs interventions. C’est un arrêté préfectoral qui a autorisé mercredi les agents à se munir de "caméras-piétons" sur le torse - une par patrouille - dont les images seront conservées pendant six mois avant d’être détruites. L’objectif : inciter à la sécurité lors d’intervention et mieux former les agents.



Cette nouveauté a déjà été introduite dans plusieurs communes en France. C’est une réponse partielle aux plaintes des syndicats de police qui dénoncent des risques trop élevés pour leurs agents. Le but est de dissuader toute personne interpellée à user de violence.



Les policiers de Saint-André, déjà formés, attendent donc de recevoir leurs caméras. Ils auront droit à six caméras jusqu’en décembre 2021.