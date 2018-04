Saint-André : Les établissements fermés ce mercredi

En raison du passage de la forte tempête tropicale FAKIR qui a occasionné des dégâts importants sur le territoire de Saint-André, le Maire Jean Paul Virapoullé décide, pour raison de sécurité, de la fermeture des établissements ci-après le mercredi 25 avril 2018 :



- les établissements scolaires publics et privés : écoles primaires, secondaires (lycées et collèges),

- les crèches et jardins d’enfants

- les sites sportifs



Tout le personnel communal y compris celui des écoles qui habituellement ne travaille

pas le mercredi, doit rejoindre leur lieu de travail pour la remise en état des classes.