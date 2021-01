La grande Une Saint-André : Les deux agresseurs d'un homme handicapé sont mis en examen

Les deux jeunes hommes impliqués dans l’agression abjecte sur un homme handicapé lundi à Saint-André viennent d’être mis en examen pour violence en réunion sur personne vulnérable ayant entraîné une infirmité. Par Régis Labrousse - Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 20 Janvier 2021 à 19:48 | Lu 740 fois





La faute à la stupidité de deux jeunes qui se sont introduits chez lui pour dérober des objets. Le cambriolage vire très rapidement à l’agression sur le propriétaire des lieux qui, malgré son état de handicap, amputé des deux jambes et d'une main, n’a pas le don d’amadouer ses deux jeunes bourreaux.



Après deux jours de garde à vue, les deux agresseurs étaient présentés au palais de justice ce mercredi pour se voir signifier les charges retenues à leur encontre.



Ils ont été mis en examen pour violence en réunion sur personne vulnérable ayant entrainé une infirmité.



Le premier nie les faits malgré le fait que ce soit lui qui aurait donné le plus de coups à la victime.



Son placement en détention provisoire coulait de source. A la fois pour éviter d’éventuelles concertations et les pressions sur la victime et son entourage, mais aussi parce qu’il a tenté de s’enfuir lors de son interpellation. Malgré ses menottes, il a tenté de créer une rébellion dans le quartier pour que d’autres jeunes viennent le soutenir. Le risque de trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public que faisait planer sa remise en liberté a eu raison de son sort dans l’immédiat.



Son parcours judiciaire souffre déjà d’un contrôle judiciaire pour une condamnation pour violences il y a quelques mois.



Le deuxième triste protagoniste présente un casier vierge mais en faux semblant. Il est mis en examen dans plusieurs dossiers.



Il reconnaît certains éléments mais le parquet a aussi demandé sa détention provisoire pour éviter la pression sur la victime, les témoins et conserver les indices et preuves matérielles.



Lui, reconnaît certains faits. Selon son avocat, la gravité de l’infraction n’est pas de son fait. Aucun témoin ne le mettrait en cause selon la défense qui demande le contrôle judiciaire. Mais le juge des libertés et de la détention a décidé de le placer également en détention provisoire.



Toutes ces précautions sont prises pour éviter toute concertation entre les deux protagonistes, d’autant plus que la victime n’est toujours pas en état de s’exprimer compte tenu de son état de santé.



La nièce de la victime indique que son tonton, surnommé Ti José, est « un homme tranquille qui ne demande rien à personne ». Elle est indignée face à un tel acharnement sur son oncle.



