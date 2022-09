Saint-André : Les antivax condamnés pour avoir outragé la directrice d'un centre de vaccination rejugés

On se souvient que le 8 août 2021, les deux antivax avaient fait irruption au centre de vaccination de Saint-André "afin qu'on [leur] explique ce qu'il y a dans ce vaccin". La discussion s'était quelque peu envenimée jusqu'à ce que la directrice du centre, médecin chargée d'une mission de service public, soit outragée par l'éducateur et le psychologue.La scène avait été en partie filmée et largement relayée sur les réseaux sociaux, faisant écho à une autre vidéo montrant Pascal Papou devant des chambres vides du CHU de Bellepierre . Ce jour-là, le Saint-Andréen souhaitait prouver que l'hôpital était vide de malades du Covid. En réalité, les chambres filmées étaient celles du centre de dialyse inoccupé l'après-midi. Teddy Alamèle s'en était expliqué sur notre site.