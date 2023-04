Saint-André : Le trafiquant dealait sur les réseaux sociaux

Le dealer présumé proposait ses produits sur les réseaux sociaux et masquait son identité via des surnoms. Suite à un renseignement du service de renseignement territorial, l’homme a été signalé au service de police de Saint André.



Le point de vente se situe avenue de France dans un ensemble de bâtiments, qui, selon nos informations, favorise, via des coursives et des étages, ce genre de trafic. Un dispositif de surveillance a été mis en place jusqu’à ce que certains clients, triés sur le volet, soient arrêtés par la brigade anti-criminalité. Deux individus ont ainsi été placés en garde à vue en possession de pochons de cannabis.



C’est ainsi que la tête de réseau présumée a pu être identifiée et retrouvée au dernier étage de la fameuse résidence. A son domicile, une balance, des pochons et des espèces ont été retrouvés. Le mis en cause se trouvait sous bracelet électronique au moment de son interpellation. Il a partiellement reconnu les faits et indiqué qu’il était lui-même consommateur.



Il a été déféré ce mercredi devant le procureur de la république de Saint-Denis et devrait, selon toute logique, être jugé ce vendredi dans le cadre de la procédure accélérée. Les clients ont écopé d’une composition pénale.