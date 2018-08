La grande Une Saint-André : Le poste de la Police municipale de Fayard cambriolé





Ouvert en mars 2017 par la commune de Saint-André, le site avait suscité, à l'époque, des interrogations tant par son emplacement retiré dans le quartier que par la structure du bâtiment devant accueillir des forces de l'ordre et du matériel sensible. Cette nuit, aux alentours de 2h du matin, le poste de la police municipale situé dans le quartier Fayard a été victime d'un cambriolage. Les malfrats ont démonté les tôles du bâtiment et cassé les plaques de placoplatre à l'arrière de la bâtisse.Malgré le déclenchement de l'alarme, les voleurs ont pu dérober un vélo et des objets divers. Contacté par nos soins, la police nationale n'a pas souhaité communiquer sur le sujet.Ouvert en mars 2017 par la commune de Saint-André, le site avait suscité, à l'époque, des interrogations tant par son emplacement retiré dans le quartier que par la structure du bâtiment devant accueillir des forces de l'ordre et du matériel sensible. Pascal Robert Lu 664 fois