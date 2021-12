Faits-divers Saint-André : Le meurtrier présumé présenté à la justice

Le soir du réveillon, une bagarre entre deux hommes a éclaté. L'un d'eux a été mortellement poignardé. Le mis en cause est actuellement présenté à la justice et pourrait être placé en détention provisoire dès ce soir. Par Régis Labrousse - Publié le Dimanche 26 Décembre 2021 à 17:44

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, soir du réveillon, une bagarre entre deux hommes a éclaté. Pour un futile différend, le ton entre les deux convives est monté. A tel point que l'un d'eux a poignardé la victime. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu à ses blessures.



Placé en garde à vue pour homicide volontaire dans un premier temps, il a été présenté au procureur de la République en milieu d'après-midi. Une information judiciaire devrait être ouverte pour homicide volontaire. À l'issue d'un débat devant le juge des libertés et de la détention, il sera décidé si le suspect sera placé en détention provisoire. Défavorablement connu de la justice, son casier judiciaire ne plaide pas en sa faveur.