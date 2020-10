A la Une . Saint-André : La rivalité Bédier-Virapoullé a maintenant son logo

Le maire de Saint-André vient de présenter le nouveau logo de la ville qui comporte la devise « droit devant ». Une insulte pour Jean-Marie Virapoullé qui estime que le maire n’a pas respecté la population en modifiant les armoiries de la ville sans consulter personne. L’opposant regrette également que ce logo ressemble à celui de la ville du Port.

Le communiqué :

Avec Joé Bédier,

Saint-André « Droit devant…le précipice »

Notre appel a été entendu ! Le Maire est enfin sorti de son bureau et de son immobilisme. Malheureusement, il a donné une conférence de presse, non pas pour résoudre les "problèmes immédiats" qui touchent les habitants comme l'insécurité grandissante, mais pour présenter... un nouveau logo pour notre ville ! Voilà sa priorité : répondre à une demande inexistante car depuis que la commune de Saint-André existe, personne n'a remis en question l'armoirie de notre ville.



Le maire et son cabinet ont cru bon d'imposer aux Saint-Andréens en catimini ce nouveau logo. Beaucoup considèrent ce logo et à juste titre, comme un « copié-collé » de celui de la ville du Port. Mais Saint-André n'est pas Le Port ! Nous avons notre identité et notre propre histoire. Plagier ce logo, c'est manquer de respect aux Saint-Andréens mais aussi aux Portois. Malgré le rapprochement politique entre le Maire du Port et Monsieur Bédier, Saint-André n'a pas à se faire dominer par le Port. Respect à nou ! Et Monsieur Bédier manque-t-il d’imagination, de réflexion à ce point ?





Même le trait d'union du nom Saint-André a disparu, tout comme la devise de la ville, chère aux Saint-Andréens « Plusieurs origines, un seul cœur ». Pire, dans la précipitation, ils veulent imposer un nouveau drapeau de la ville aux couleurs bleu pastel de son mouvement politique, sans la moindre concertation. Les acteurs culturels de Saint-André, le milieu associatif, les élus du Conseil municipal, voire toute la population devaient être consultés, car l'armoirie de la ville n'appartient, ni aux Maires qui se sont succédés à la tête de la Commune, ni à Joé Bédier, mais à toutes les générations de Saint-Andréens. C’est la dictature ! Nul n'a le droit de toucher ni de balayer un patrimoine culturel aussi emblématique. Cette « casse culturelle » et cette démarche unilatérale sont tout simplement inacceptables d'autant que l'opération de communication autour de cette aberration pèse lourd dans le budget de la Commune. Je demande la facture de cette opération de comm inutile. Il est vrai que l'actuelle majorité a hérité d'une situation financière particulièrement saine grâce à nous : je rappelle que nous avons laissé 10 millions d’euros dans les caisses. Mais ce n'est pas pour autant que ce nouveau Maire a le droit de gaspiller l'argent public à sa guise.



Il y a d’autres priorités Monsieur Bédier ! La crise sanitaire est encore présente, tous les domaines d'activité sont touchés, toutes les catégories sociales et professionnelles en souffrent. N’oublions pas aussi que l’actuelle majorité a opéré une coupe drastique des subventions destinées aux associations. Bref, ce n'est pas le moment de créer de nouvelles dépenses aussi futiles et inutiles. Il y a d’autres priorités que de refaire le logo de la commune. D'autant que les promesses électorales comme les bus gratuits, la cantine gratuite ou encore le Service de tranquillité public n'ont toujours pas vu le jour. A part, le bureau du premier magistrat refait à neuf et le plagiat du logo du Port , le Maire de Saint-André va « Droit devant…le précipice » !



Jean-Marie Virapoullé

