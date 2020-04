Politique Saint-André : L’opposition dénonce la gestion de crise autonome de la majorité Joé Bédier a demandé à la mairie de Saint-André d’intégrer le conseil municipal et le conseil communautaire dans sa gestion de la crise sanitaire. L’opposant exige également que les élus soient informés des décisions de la municipalité.



Dans un courrier adressé au maire de St-André, Joe Bédier lui demande d’arrêter de faire cavalier seul dans cette gestion de crise sanitaire. L’opposant veut lui remettre en mémoire les ordonnances du 1er avril qui adaptent les règles de fonctionnement et de gouvernance des collectivités territoriales à la situation sanitaire.



Joé Bédier rappelle que "le renforcement des attributions des exécutifs doit aller de pair avec l’exercice par les assemblées délibérantes de leurs pleines compétences". Pour faire simple, il veut que Jean-Paul Virapoullé s’appuie sur le conseil municipal et le conseil communautaire pour les prises de décision.



Le conseiller municipal rappelle que l’exécutif a une obligation d’informer les élus "sans délai et par tout moyen" des actions menées, regrettant de souvent apprendre ces mesures dans la presse. Selon lui, cette situation est "contraire à la lettre et à l’esprit des ordonnances et contraire au principe de continuité démocratique". Il demande donc à la municipalité de prendre des dispositions dans ce sens.



L'opposant demande également de réunir d’urgence les deux organes délibérants. Il souhaite qu’un compte-rendu exhaustif des décisions prises et mises en œuvre dans ou hors cadre de l’état d’urgence sanitaire, en précisant notamment, lorsqu’il s’agit d’aides et de prestations bénéficiant aux administrés, leurs critères d’attribution. Il compte également sur un bilan physique et financier de ces mesures.



De plus, il désire connaître le programme des actions à mettre en œuvre pour accompagner la sortie progressive du confinement. Deux volets lui semblent importants à ce sujet, à commencer par les dispositions concernant les écoles et le retour en classe des élèves du primaire. Le second volet concerne les aides sociales et économiques de soutien aux familles et aux entreprises qui ont souffert de la crise.



Les élections municipales semblent encore dans toutes les têtes à Saint-André.



