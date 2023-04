A la Une . Saint-André : L'école primaire de la Cressonnière visitée

L'école primaire de la Cressonnière à Saint-André a été visitée durant la nuit. Une plainte va être déposée. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 21 Avril 2023 à 11:10

Mauvaise surprise ce vendredi matin pour l'équipe administrative et pédagogique de l'école primaire Raymond Allard à Saint-André. Un ou des intrus ont visité l'établissement scolaire dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le ou les cambrioleurs étaient visiblement à la recherche d'objets de valeur ou de clés. L'équipe de l'établissement a en tout cas découvert des tiroirs ouverts et des classes de maternelle visitées. Il n'y a pas eu de vandalisme.



Les enfants de maternelle ont été priés de rester chez eux afin de permettre aux techniciens de la police scientifique de relever les empreintes du ou des intrus.



Etant donné que leurs salles n'ont pas été visitées, les plus grands de l'école primaire ont pu suivre leurs cours comme d'habitude.



La direction de l'école est en train de déposer plainte suite à ce cambriolage nocturne.