Saint-André : L'Etat apporte son soutien aux projets de développement

Jacques Billant s'est rendu ce vendredi à Saint-André pour rencontrer le maire Joé Bédier. Les projets de développement de la commune de l'Est étaient au cœur des discussions. Par Gaëtan Dumuids et Baradi Siva - Publié le Vendredi 16 Juillet 2021 à 11:23





Joé Bédier a par ailleurs présenté les 4 piliers de sa nouvelle mandature. Il veut faire de Saint-André une ville verte et durable, solidaire avec une dynamique économique et une attractivité importantes. La gouvernance de proximité est le dernier point évoqué.



"J'insiste sur le développement économique et la révision du Plan local d'urbanisme. Il y a des dossiers sur lesquels on va aller plus vite. L'essentiel, c'est de ne pas faire dans la dentelle. Il faut prendre en main ce dossier, parce que derrière il y a de la souffrance, du chômage et des enfants qui ne réussiront pas. J'ai demandé au préfet de nous accompagner parce qu'il a bien compris aussi nos faiblesses. C'est ce retard qu'on a pris sur le développement économique. Si on l'a pas compris, c'est qu'on veut jouer à ces petits jeux qui perdurent depuis 50 ans. Cela ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin de cette mandature, on voit des choses concrètes qui n'ont aucun lien avec la politique politicienne", déclare Joé Bédier.







Les projets de Saint-André



Parmi les projets de la municipalité de Saint-André figure la création d'un centre de vacances à la Saline, à Trou d'Eau. La mairie de l'Est possède en effet une parcelle sur la commune de Saint-Paul. L'Etat apporte son soutien à la population pour ce projet qui va démarrer cette année pour une ouverture l'année prochaine. Tout cela représente un investissement de 2,1 millions d'euros et créera 10 emplois à temps plein.



D'autres projets ont été évoqués, comme l'aménagement du Grand Axe qui s'étend de l'Avenue des Mascareignes jusqu'à l'Avenue de Bourbon, en passant par l'Avenue Ile de France. Les 17,9 millions d'euros vont servir à moderniser et recalibrer les réseaux d'infrastructures, rénover les trottoirs et l'éclairage public, intégrer les pistes cyclables et intégrer les plantations.



Des travaux sont aussi prévus de 2021 à 2024 sur la zone de Bois-Rouge via l'investissement privé d'Albioma dans le cadre d'un projet de conversion en biomasse et de la construction d'une unité de valorisation CSR (Combustible Solide de récupération).



Intervention de l'Etat



Le soutien de l'Etat auprès de la municipalité de Saint-André interviendra sur les appels à projets des "fonds de friches urbaines", avec des opérations dans plusieurs secteurs pour des constructions d'immeubles commerciaux, la réhabilitation du marché couvert du Carré Eglise ou encore la finalisation d'un bâtiment inachevé et à l'abandon sur l'avenue Ile de France.



"C'est une visite communale importante. Monsieur le Maire m'a présenté le projet défini et arrêté par la municipalité autour des 4 axes. Nous nous mettrons en position d'accompagnement pour soutenir les actions qui seront mises en œuvre au service des habitants. Nous voulons bien expliquer en quoi notre engagement à vocation à changer leur vie", explique Jacques Billant, qui rappelle : "L'investissement ne se limite pas au volet financier. L'important est de s'engager dans un projet. Des opérations ont été identifiées comme la rénovation des établissements scolaires."

