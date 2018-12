Saint-André : J-P. Virapoullé propose une exonération de 50% sur les frais de restauration scolaire

Suite à la manifestation des Gilets Jaunes, occasionnant la fermeture des services municipaux sur le territoire de la commune de Saint-André, le Maire Jean-Paul Virapoullé proposera à son conseil municipal le 12 décembre 2018 une exonération de 50 % de la participation des familles aux frais de la restauration ainsi que les adhésions à l’Ecole de Danse Municipale pour le mois de Novembre 2018.



Le paiement de la restauration scolaire et celui des cours de danse correspondant aux deux semaines de fermeture du mois de Novembre, seront reportés automatiquement sur la facture de Décembre 2018 / Janvier 2019.



En ce qui concerne la participation des familles à l’accueil des enfants au sein des crèches et jardins d’enfants, il y aura une déduction automatique qui sera faite sur la facture du mois de Novembre 2018 des heures non réalisées sur cette période.



Concernant les parents ayant déjà réglés pour le mois de novembre, ces derniers bénéficieront d’un avoir à hauteur du montant de l’exonération.