A la Une ... Saint-André : Inauguration d’un centre de vaccination Covid

Le vendredi 29 Janvier 2021, les anciens locaux du commissariat de police de Saint André accueillaient le premier centre de vaccination Covid-19. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 1 Février 2021 à 09:44 | Lu 160 fois

Le premier centre de vaccination Covid-19 de la Ville de Saint-André est le cinquième de L’ile de la Réunion. Il a été inauguré en présence de Madame la sous-préfète de Saint Benoit, de Monsieur le Maire de la Ville de Saint André, la Directrice de l’ARS Réunion et Monsieur le Chef de la CSP Saint André.



Ces locaux ayant longtemps servi à assurer la sécurité des personnes et des biens se retrouvent aujourd'hui au centre de la lutte contre la pandémie du Covid-19.





Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur