A la Une . Saint-André : Ils violentent l'employé qui barre la route pour des travaux

Une famille de Salazie s’en est pris à un employé qui sécurisait le barrage qui coupe la route de Salazie du côté de Saint-André. L’altercation a tourné au pugilat. Deux auteurs sont convoqués devant la justice en mars 2023 pour répondre de violences avec arme. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 17:14

Des travaux de purge sont en cours sur la route de Salazie côté Saint-André. Des purges nécessaires qui entraînent malheureusement la chute de galets sur la chaussée pouvant être potentiellement dangereuse pour les automobilistes. Aussi, des coupures de 40 minutes ont lieu plusieurs fois par jour jusqu’au 18 août.



Vendredi 22 juillet dernier, un employé de la société chargée des travaux qui assurait la coupure de la circulation a été pris à partie par un automobiliste qui a forcé le barrage. Il aurait volontairement frôlé l’employé. La situation a dégénéré d’autant plus que la famille du conducteur est arrivée armée sur les lieux et a violenté l’employé.

Identifiés, les auteurs présumés ont été interpellés par les forces de l’ordre et placés en garde à vue. Parallèlement, la société chargée des travaux et la personne molestée ont porté plainte.



Les mis en cause, membres d’une même famille, sont convoqués devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en mars 2023 pour répondre de leurs actes.