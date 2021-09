A la Une . Saint-André : Il tabasse sa compagne et la dénude en pleine rue devant des enfants

Un jeune majeur comparaissait pour des faits de violences sur conjoint dans le cadre de la comparution immédiate ce lundi. Alcool, jalousie et coups, tout y est pour finir devant un tribunal, voire à Domenjod. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 15:29

Christopher J. a 20 ans. Cela fait sept ans qu'il est avec sa compagne. Ils avaient 13 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. Ce lundi, il devait répondre de violences commises sur des policiers et sur sa petite amie.



Nous sommes à Saint-André au mois d'avril dernier. Il est arrêté en état d'ivresse manifeste sur la voie publique. Placé en garde à vue, il tente de mettre fin à ses jours avec la corde de son short. Les policiers, qui le surveillent grâce à la vidéo, interviennent immédiatement et s'ensuit un déferlement de violences à leur encontre. Il dira que c'était pour leur faire peur.



Il essuie le sang avec la robe de la jeune fille qui était venue le calmer



Le 6 août, sa petite amie, qui serait son ex au moment des faits, est en stage dans un centre d'animation pour enfants. Il s'arrête devant le véhicule du nouveau copain de celle-ci. Son rival est au volant, vitre ouverte. Il lui assène deux coups de poing, ouvre la porte et poursuit avec des coups de pied.



Alors qu'il est blessé à la main, il essuie le sang avec la robe de son ex qui était venue le calmer. Il rentre ensuite dans le centre et s'en prend à l'encadrement qui essaye de s'interposer, le tout devant les enfants. Il revient ensuite vers la jeune fille et lui baisse son bustier la laissant la poitrine à l'air devant tout le monde, lui prend son téléphone de force et le met dans son slip. On passera sur les insultes qui vont avec.



Venons-en au 11 septembre. Il est 11h30 lorsque les policiers sont alertés car un homme torse nu tape sur sa compagne. Quand ils arrivent, elle est quasi nue, prostrée dans la cage d'escalier de son immeuble avec un t-shirt pour cacher sa poitrine. Il lui a tapé la tête contre le mur, la trainée au sol par les cheveux. Une scène d'une extrême violence est décrite par la présidente. Tout ça parce qu'elle a passé la soirée sans lui et qu'il veut entendre qu'elle l'a trompé. Une dispute éclate. Il menace de la séquestrer, lui prend son sac à main, urine dessus et brûle ses papiers d'identité sur la plaque chauffante. Il porte ensuite de violents coups sur la porte de la salle de bain où elle s'est réfugiée.



Il la rattrape, lui sert la tête violemment entre les mains et la cogne contre les vitres d'une voiture



Après plusieurs menaces de mettre le feu à l'appartement, elle sort et tente de s'enfuir. Il la récupère alors qu'elle tente d'escalader le grillage de la résidence et lui arrache ses vêtements par deux fois. Il menace alors de l'attacher au lit. A la deuxième tentative, il ira jusqu'à lui mordre le sein droit ! Alors qu'elle parvient à sortir, il la rattrape, lui sert la tête violemment entre les mains et la cogne contre les vitres d'une voiture dans la rue. Voyant la scène, deux personnes s'arrêtent. Elle parvient à fuir. "J'ai rien à dire là-dessus, elle m'a agressé aussi", indique t-il au tribunal alors qu'il dira aux policiers en audition : "C'est son comportement qui me déplaît".



Interpellé, il est contrôlé avec 1,72 g/l d'alcool dans le sang puis placé en garde à vue. Les parties civiles sont unanimes : "Les policiers ne sont pas là pour se faire battre. Il les agresse alors qu'ils lui viennent en aide, c'est inadmissible. Les faits sont de plus en plus graves. Elle est très choquée d'autant que ce sont des faits qui durent, elle est terrorisée".



Même inquiétude du côté du parquet : "Le récit des faits est glaçant, c'est une scène surréaliste ! Hier, lorsque l'inspecteur me relatait les faits, je me demandais quand ça allait s'arrêter. Il y a une agressivité intense, il était en fureur car les réponses ne lui convenaient pas !



"Je m'attendais à pire dans les réquisitions compte tenu du dossier !"



Nous avons de la chance qu'elle ait une ITT de seulement 8 jours. Il n'a aucune once de regrets, ni de passage à l'acte ! Il n'y a aucune réflexion de sa part. Elle tente de fuir à trois reprises et d'escalader le grillage mais il continue de la poursuivre ! Je vous demande une peine de 24 mois de prison dont 8 mois assortis d'un sursis probatoire, une interdiction de contact ainsi que des obligations de soins. Je vous demande de décerner un mandat de dépôt". La défense, pour sa part, indique : "Je m'attendais à pire dans les réquisitions compte tenu du dossier !", avant de conclure : "mon client est addict, ce qui explique un grand nombre de choses dans son comportement. Je vous demande une peine mixte."



Christopher J. est condamné par le tribunal à une peine de 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire. Il a interdiction de contact avec son ex et son nouveau copain, des obligations de soins et de travail et se voit décerner un mandat de dépôt.



