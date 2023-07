La grande Une Saint-André : Deux hommes retrouvés morts

Deux corps sans vie ont été découverts à Saint-André. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes des décès. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 19:53

Une double découverte macabre a été faite dimanche après-midi à Saint-André, comme l'ont révélé nos confrères de Linfo.re.



Les deux hommes ont été retrouvés par leurs proches. Il s'agit de deux individus de 27 et 30 ans qui se connaissaient. Ils ne souffraient d'aucune pathologie et le médecin légiste a posé un obstacle médico-légal suite à son examen préliminaire.



Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis afin de déterminer les causes de la mort. Les résultats des autopsies devraient être connus prochainement. D'autres analyses notamment toxicologiques devraient suivre.