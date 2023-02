Saint-André : Deux caïds interpellés pour possession d’armes après une vidéo de bagarre

La vidéo remonte à un an, mais a permis à la justice d’ouvrir une enquête. Dans cette vidéo, on y voit Jordan C. se battre avec un autre homme. Ce dernier prend l’avantage et inflige un KO à son adversaire et continue de le frapper au sol. C’est là que Dylan, le grand frère de Jordan, arrive avec un pistolet pour éloigner les belligérants de son frère.



Cette vidéo a permis aux forces de l’ordre de savoir que ces jeunes étaient possession d’arme à feu. Hier, la BAC de Saint-André s’est mise en planque afin d’interpeller les deux frères. Une fois les deux hommes arrêtés, les policiers ont fouillé le véhicule où se trouvaient deux armes.



Plusieurs perquisitions ont permis de mettre la main sur plusieurs armes, dont un fusil à pompe, et une centaine de cartouches. Cependant, deux modèles de cartouches ne correspondent pas aux armes retrouvées. Les enquêteurs craignent que ces deux armes soient encore en circulation.



L’autre point où vont s’orienter les investigations concerne les véhicules. Les deux frères sont officiellement au RSA, mais roulaient à bord d’une BMW récente. Au domicile de l’un d’eux, les policiers ont retrouvé une Mercedes qui n’est pas enregistrée à leur nom. La piste d’un racket sur des concessionnaires n’est pas exclue.



La garde à vue se poursuit ce samedi.