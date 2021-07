A la Une . Saint-André : Déjà en prison, un voleur confondu par son ADN

Un homme a été confondu pour des faits de vol par effraction par les enquêteurs de la police suite à une enquête minutieuse. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 08:25

Si les faits remontent à novembre 2020, les services de la police de Saint-André n'ont pas chômé pour autant.



Après un vol par effraction où téléviseur et divers objets ont été subtilisés, les enquêteurs avaient procédé à une prise d'empreintes sur les lieux de l'effraction. Les recherches ADN ont finalement permis d'identifier le suspect.



Déjà sous le coup d'une incarcération pour des faits bien plus graves, l'homme a été extrait de sa geôle et interrogé dans le cadre d'une garde à vue où il a fini par avouer son vol. Il sera convoqué plus tard par la justice pour répondre de ses actes.



