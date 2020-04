La grande Une Saint-André : Amende systématique pour ceux qui sortent plus d’une heure Un homme a été verbalisé à Saint-André pour être resté dehors plus d’une heure. Il était resté faire une réparation chez son ex-compagne à qui il avait ramené leur enfant. Selon la mère de famille, les policiers de la commune auraient une note de service leur demandant de verbaliser tous ceux qui sont dehors au-delà d’une heure.





La pilule ne passe pas pour François*. Ce Saint-Andréen s’est pris une amende hier par la brigade anticriminalité de la ville pour avoir "trop traîné" en ramenant sa fille chez son ex-compagne Carole*.



Parti de chez lui vers 13h, François se voit demander par Carole de réparer son évier qui fuit. Se mettant à la tâche, il ne voit pas le temps passé. Il est presque 17h lorsque les travaux sont terminés. Il décide de rentrer chez lui et tombe sur un contrôle de police. S’il avait bien rempli son attestation au départ pour motif de garde d’enfant, les policiers de la BAC ne veulent rien entendre. Il a dépassé l’heure autorisée et écope d’un PV pour non-respect du confinement.



Furieuse, Carole appelle le commissariat pour tenter d’avoir des explications. Un policier, très courtois, lui annonce alors qu’ils ont reçu une note de service leur demandant de verbaliser quiconque serait dehors au-delà d’une heure, quel qu’en soit le motif.



Concernant le respect des recommandations, le gouvernement offre une certaine latitude aux autorités locales (préfecture, mairie) pour les faire respecter. Elles peuvent donc décider d’être souples ou non. Visiblement, mieux vaut espérer qu’il n’y ait pas trop de monde au supermarché à Saint-André.



*Prénom d'emprunt Nicolas Payet