Saint-André: A qui appartient le terrain de la mairie annexe de Champ-Borne ?

L'affaire commence en 2013, sous la mandature d'Eric Fruteau, quand les services municipaux contactent Lavinia Virapoullé pour lui demander l'acte de propriété de la parcelle AS 316. Épouse de Marc Virapoullé, décédé en 1993, elle devient de facto l'héritière des biens de son mari.



Bien évidement, Lavinia refuse de fournir l'acte qui la déposséderait de son bien. Afin de faire valoir ses droits sur le terrain de 6000 m2, elle décide de déposer plainte en 2014. Représentée par Me Chendra Kichenin, elle se voit dans un premier temps déboutée par le TGI de St-Denis. À l'époque, la mairie a fait valoir le délai de prescription s'estimant propriétaire du-dit terrain.



Malgré tout, Lavinia decide de faire appel de cette décision. En juin 2016, la cour d'appel confirme la décision du TGI donnant raison à la municipalité de St-André. Finalement, Mme Virapoullé et le bâtonnier Kichenin, décident de confier le dossier à un confrère parisien, Me Carbonnier, qui pourvoit le dossier en cassation.



Contre toute attente, la cour de cassation rend une décision favorable à Lavinia le 12 avril 2018 qui casse et annule le jugement du 17 juin 2016 de la cour d'appel de Saint-Denis. La mairie de St-André a fait appel de cette décision qui sera le dernier recours possible. Si le jugement est confirmé en appel, la municipalité se verra dans l'obligation de dédommager Lavinia afin d'acquérir légalement la parcelle AS 316.