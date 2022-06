A la Une . Sadio Mané veut-il rejoindre Dimitri Payet à l'Olympique de Marseille ?

Le footballeur africain le plus en vue de ces dernières années a révélé son amour pour un club français, l'Olympique de Marseille. Par Zinfos974 - Publié le Lundi 6 Juin 2022 à 07:39

Sadio Mané est très en forme. L'attaquant star du Liverpool FC a joué toutes les compétitions jusqu'au bout lors de cette saison. Il a été un acteur majeur dans la première victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Le footballeur a aussi remporté deux coupes domestiques avec son club anglais. Il y a aussi eu des déceptions avec le titre de champion d'Angleterre qui a échappé au club de la Mersey lors de la dernière journée et la défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid.



C'est d'ailleurs le club espagnol qui aurait exprimé un grand intérêt pour Sadio Mané. Ce dernier jouait ce week-end le premier match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2023. Il a inscrit un triplé pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal. Mais cette journée a aussi été marquée par des interrogations nombreuses sur son avenir. Où va-t-il jouer la saison prochaine ?

Sadio Mané avait d'abord répondu avec humour. Ce qui n'avait pas plu aux supporters de Liverpool où la star est un des piliers de l'attaque dans le club de Jürgen Klopp. Il a été interrogé à nouveau après sa victoire face au Bénin et il a décidé de mettre les choses au clair quand les journalistes évoquent des transferts vers le Real Madrid ou le FC Barcelone : "Je suis pas fan de ces équipes. Mon équipe, c'est Marseille !"