Sabine Montrouge, la suppléante d'Ulrich Quinot, appelle à faire barrage aux frères Robert

Le premier tour des élections législatives partielles dans la 7ème circonscription a été notamment marqué par une participation très faible. Je tiens à remercier tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance et apporté leur soutien.



Comme le disait notre profession de foi, la fonction de Député de La Réunion, élu de la Nation, ne peut être « léguée » au sein d’une famille : pour certains la politique est une affaire de famille, et non un projet pour notre territoire. Cela est inacceptable !



Mes objectifs visent à offrir une alternative crédible face aux enjeux pour La Réunion avec une vision sur le long terme en termes d'éducation, de formation, de développement économique, …



L’action à l’Assemblée Nationale doit être motivée par la défense des intérêts de la population et non reposer sur le népotisme que je condamne fermement.



J’encourage donc à ce titre tous les électeurs de la 7ème circonscription à se déplacer nombreux ce dimanche 30 septembre 2018 pour faire barrage aux frères Thierry /Pierrick ROBERT !



Il en va de notre démocratie.



Sabine MONTROUGE