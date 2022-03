SaMemKreol : Motus en kréol, devinez le mot du jour !

"Wordle" a été créé par Josh Wardle en octobre 2021. Il s'inspire directement du jeu télévisé américain "Lingo", connu en France sous le nom de "Motus". Le New York Times a racheté la licence fin janvier et a permis au mini-site de gagner encore plus en popularité. Une version française a même été créée Wordle est actuellement cité comme l'un des jeux les plus populaires sur Internet. L'application est considérée comme facilement addictive, les joueurs sont donc invités s'amuser avec modération. On ne peut en effet y jour qu'une seule fois par jour.Des plateformes ont été créées pour permettre à tout un chacun de proposer son propre mot à faire deviner. Zinfos974 a choisi de mettre en place une version en créole : un mot à deviner chaque jour.On vous rappelle comment ça marche. Vous tapez un mot et vous le validez en tapant sur "entrée".- Si vous trouvez une lettre présente dans le mot à deviner, mais qu'elle n'est pas bien placée, elle s'affiche en orange.- Les lettres qui ne sont pas utilisées dans le mot à devenir restent grises.- Si vous trouvez une lettre présente dans le mot à devenir et qu'elle est bien placée, elle s'affiche en vert.Vous aurez trouvé le bon mot lorsque toutes les lettres s'éclaireront en vert.Pour ceux qui ne trouvent pas la réponse, la solution vous sera donnée demain !