La grande Une Sa taxe foncière a doublé, après réclamation il obtient une étonnante réponse

​Voir sa taxe foncière doubler en l’espace d’une année a donné des sueurs froides à un contribuable de l’ouest. En l'espace de trois semaines, il est demeuré dans le flou, ne sachant pas s'il devait payer la douloureuse. Après une démarche pour comprendre cette envolée, son avis d'imposition a été allégé de 2241 euros sans plus d’explications… Par Ludovic Grondin - Publié le Lundi 27 Septembre 2021 à 19:27





"Il s'avère que la résidence n'a subi aucun travaux. La piscine a été déclarée lors de la construction en 2002. La villa a un certificat de réception et j'invite les impôts à venir contrôler les surfaces construites. Je suis propriétaire depuis 2019 et le bâti est conforme au règlement d'urbanisme et au certificat d'achèvement des travaux en 2002. La construction n’a subi aucune modification, agrandissement et autre", nous expliquait-il de bonne foi.



Il a très vite entamé des démarches pour contester le montant de cette taxe. Sa première approche a été de manifester son opposition sur internet via son espace impots.gouv.



"J'ai effectué une réclamation sur la plateforme des impôts le 4 septembre et je n'ai pas eu de réponse... J'ai passé deux jours à essayer de les joindre mais sans succès…", raconte le contribuable. Après trois semaines de flou, il essaye de nouveau d'avoir une explication, en ligne cette fois.



Comme par magie, il n'est plus redevable de 2241€ deux heures après son mail



Jeudi dernier, las d’attendre, "j'ai renvoyé un email et procédé à un blocage du paiement. Deux heures après j'ai reçu un message me disant qu’ils m'accordent un dégrèvement, sans justification.. J'ai quand même dû envoyer deux emails à trois semaines d'intervalle plus une copie des déclarations notariales. Il faut se battre en permanence avec l'administration fiscale et ça commence à me fatiguer sérieusement", souffle-t-il après ce bras de fer "dématérialisé", le mot à la mode de l'administration.



Fort heureusement en effet, et comme à chaque rendez-vous annuel de prélèvement, vous pouvez faire corriger votre imposition si vous estimez que celle-ci contient une erreur. Vous pouvez écrire à l'administration en choisissant le formulaire « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt », ou préférer un rendez-vous physique dans un SIP.



En matière d'impôts directs locaux, une réclamation distincte doit être présentée par commune. La réclamation doit être adressée au service des impôts dont dépend votre lieu d'imposition, à savoir au service des impôts des particuliers ou le centre des impôts fonciers, notamment si vous contestez la valeur locative retenue comme base d'imposition de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.



