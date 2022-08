A la Une . Sa salle de fitness n’ouvre toujours pas, une cliente court désormais après son argent

Du retard à l’allumage et une relation clientèle un brin perfectible... Un club de fitness qui devait ouvrir au mois de juin balade une cliente qui "court" dans le vide. Par Ludovic Grondin - Publié le Mardi 9 Août 2022 à 14:43

Cécile (prénom d’emprunt) se serait bien passée d’un bras de fer avec une société de fitness. La Dionysienne pensait commencer ses séances de sport au cours du mois de juin mais le club en question est resté portes closes.



"Je m’étais pré-inscrite sur internet pour bénéficier d’une remise sur le prix de l’abonnement à l’année", entame Cécile qui imagine que d’autres personnes ont effectué la même démarche. C’est donc 198 euros qui ont été débités de son compte en banque au mois de juin mais, manque de chance, le club de gym n’était pas encore prêt à accueillir ses premiers fidèles.



"Fin juin, la salle n’étant toujours pas ouverte, j’ai demandé le remboursement. Ils m’ont dit qu’il n’y avait pas de souci. Le 29 juin, ils m’ont dit que je serai remboursée sous 7 jours", retrace la cliente mais elle ne voit toujours rien venir.

"A la mi-juillet, le numéro et les messages Facebook ne répondant pas, je les ai harcelés en commentaires sous leurs post Facebook et ils ont fini par m’appeler", explique-t-elle.



"Vers le 20 juillet, ils m’assurent que le service compta a bien pris ma demande mais que ça prend du temps, ne vous inquiétez pas !", lui répond l'entreprise. Ne voyant toujours rien venir, elle s’attarde sur les lignes des conditions générales de vente.



"J’aperçois dans les CGV un numéro de 'médiation consommateurs'. J’appelle au numéro indiqué mais, après vérification, la personne me dit qu’ils n’ont pas été mandatés par le club de fitness pour assurer leur médiation clientèle, s’en aperçoit l'abonnée. Ils m’ont même dit que c’était illégal le fait qu’ils apparaissent dans les CGV de ce professionnel". En dernier ressort, cette cliente s’est retournée vers la répression des fraudes à qui elle a signalé l’ensemble des manquements supposés de ce club de fitness dont le numéro pourtant bien en vu sur le net ne décroche effectivement pas.



Il y a deux mois, des retards dans la livraison de la salle puis de la visite de la commission de sécurité avaient été présentés à Cécile comme l’explication de ce retard. Aux dernières nouvelles, il y aurait eu un retard de commande des appareils de musculation commandés. "A chaque fois il y a une nouvelle raison", explique la cliente qui transpire déjà à force d'être baladée.