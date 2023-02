Sa maison devait être vendue pour payer son EHPAD, mais des squatteurs viennent perturber les plans

L’histoire se passe à Grenoble. La maison de Jacques, 77 ans et handicapé, devait être mise en vente pour payer l'Ehpad où il habite depuis quelques mois. Mais une découverte est venue compliquer les choses : l'habitation est squattée depuis le 26 janvier.



En effet, une famille roumaine, soit au total 9 squatteurs dont cinq mineurs, s’y est installée. Malgré les appels au 17 des voisins pour prévenir de cette intrusion, les pompiers n’ont voulu rien entendre, raconte France Bleu. Et le curateur de Jacques, un cousin à lui, a été prévenu trop tard. De quoi interrompre la démarche de vente de la maison.



Selon le curateur qui s’est rendu sur les lieux accompagné de policiers, les placards avaient été vides et le frigo avait été transféré sur le balcon.



Ce dernier se rend sur place, accompagné de policiers, et négocie avec les squatteurs pour pouvoir entrer dans la maison. « C'est le monde à l'envers ! Ce sont eux qui pénètrent illégalement dans la maison et je dois leur demander l'autorisation pour rentrer", s’est offusqué le cousin qui a porté plainte pour violation de domicile.



Si sa plainte n'est pas reçue, le propriétaire peut déposer une requête auprès du préfet qui fera connaitre sa position sous 48h.



Jacques et son curateur peuvent également se tourner vers le tribunal. Depuis décembre 2022, les occupants illégaux s'exposent à des sanctions plus importantes allant jusqu'à trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.