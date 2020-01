Société "Sa lé a nou": Une pétition pour que l'hôpital Gabriel Marin "reste aux Saint-Paulois"





"Gabriel Martin est un pan majeur de l’histoire saint-pauloise et réunionnaise", expriment-ils encore. "Ce haut lieu de l'histoire de St Paul, et de La Réunion, abrita dés 1724, le Conseil Supérieur de Bourbon ou fut enregistré le Code noir, et vit le pirate La Buse jugé et condamné en 1730 ; La geôle, simple prison en 1837 , accueille, en 1848 la « prison hospice » et le terrain est cédé à la commune en 1867. L’hôpital, qui prendra le nom de G. Martin, ne cessera d'évoluer et sera géré par la Municipalité de St Paul, jusqu'en 1963"



Pour le collectif, la délocalisation de l'hôpital à Cambaie, prévue de longue date, a causé un manque à gagner "tant au niveau économique que commercial au centre-ville". Une simple réhabilitation pourrait selon eux donner jour à "un pôle public et solidaire, qui, redynamisant la ville, verrait la population se réapproprier ces lieux". De quoi "revivifier le cœur historique Saint- Paulois". Alors que l'ancien hôpital Gabriel Martin est mis en vente, un collectif s'est formé pour la conservation de ce lieu. La revendication : qu'il "reste aux Saint-Paulois". Une pétition en ce sens a été adressée au maire de Saint-Paul. "Il est absolument primordial que vous fassiez jouer le droit de préemption de la commune sur ce bâtiment stratégique, financé par des fonds publics et situé au cœur du centre-ville", adressent les auteurs de la pétition."Ce haut lieu de l'histoire de St Paul, et de La Réunion, abrita dés 1724, le Conseil Supérieur de Bourbon ou fut enregistré le Code noir, et vit le pirate La Buse jugé et condamné en 1730 ; La geôle, simple prison en 1837 , accueille, en 1848 la « prison hospice » et le terrain est cédé à la commune en 1867. L'hôpital, qui prendra le nom de G. Martin, ne cessera d'évoluer et sera géré par la Municipalité de St Paul, jusqu'en 1963"Pour le collectif, la délocalisation de l'hôpital à Cambaie, prévue de longue date, a causé un manque à gagner "tant au niveau économique que commercial au centre-ville". Une simple réhabilitation pourrait selon eux donner jour à "un pôle public et solidaire, qui, redynamisant la ville, verrait la population se réapproprier ces lieux". De quoi "revivifier le cœur historique Saint- Paulois". Nicolas Payet Lu 134 fois







