A la Une .. Sa compagne malade, il conduit sans permis Un homme a été jugé ce matin en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Saint-Denis pour avoir conduit sans permis et sans assurance.

C’est dans l’après-midi du 9 janvier 2018, à proximité de l’université de Saint-Denis, que cet homme de 34 ans a été interpellé puis mis en garde à vue. La propriétaire de la voiture, sa compagne, soutient qu’il a pris le volant car elle était souffrante et avait besoin de son masque à oxygène. Il la place donc côté passager et prend sa place pour la ramener à son domicile.



Néanmoins, ce n’est pas la première fois que l’accusé est arrêté pour ce délit. En effet, onze mentions similaires figurent sur son casier judiciaire depuis 2006. Son véhicule avait été confisqué lors de sa dernière arrestation. Il avait demandé un placement sous surveillance électronique mais l’avis a été défavorable car on ne constate pas une réelle prise de conscience de la part de l’individu. Il s’est d’ailleurs rendu à ce rendez-vous au volant d’une voiture. Il confirme : "J’ai appris à conduire tout seul. Je n’ai jamais passé le code ni eu d'heures de conduite."



Lorsqu’il a été entendu une première fois, le 11 janvier dernier, l’homme avouait déjà qu'il a l’habitude de conduire "pour faire des choses et d’autres, rien de particulier."



Selon la procureure, "il ne se soucie pas des règles et des condamnations, ce qui est fâcheux, quand on voit le nombre de mentions qui figurent dans son dossier."



Au terme de l’audience, l’homme est jugé coupable en état de récidive et est condamné à deux mois d’emprisonnement, mis à exécution dès ce jour. Andry Morgane Lu 471 fois





