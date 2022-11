A la Une . Sa bourse étudiante a été réduite à 100 euros par mois alors que ses parents sont démunis à Mayotte

Une étudiante à Science Po a vu sa bourse étudiante réduite à 100 euros par mois. Elle a lancé un appel à l’aide sur TikTok qui a suscité une forte mobilisation. Maëlle a ainsi récolté 14.000 euros et souhaite à présent aider d’autres étudiants. Par GD - Publié le Mercredi 2 Novembre 2022 à 09:28

Alors que sa bourse ne lui permettait déjà pas de vivre et l’obligeait à avoir un emploi à côté de ses études, Maëlle a été informé que ses aides étudiantes étaient abaissées à 100 euros par mois. La raison : ses parents sont à Mayotte et gagnent donc plus.



Comme l’explique l’étudiante de 4e année à Science Po, son père est sans emploi et sa mère a un emploi peu rémunérateur. Ils ont du mal à joindre les deux bouts et elle-même a dû leur envoyer un peu d’argent après avoir travaillé tout l’été.



C’est donc en larmes qu’elle a expliqué sa situation sur son compte TikTok. La vidéo a été visionnée 6 millions de fois et a même été partagée sur Twitter. Résultat : en quelques heures, la cagnotte Leetchi qu’elle a lancée a récolté 14.000 euros. Une somme inespérée qui a poussé l’étudiante à fermer la cagnotte, car cela représente déjà "14 ans de sa bourse actuelle".



La jeune femme compte désormais partager l'argent avec des associations étudiantes qui accompagnent ceux qui vivent sa situation.

4 millions de vues pour cette vidéo déchirante de Maëlle, 20 ans, étudiante à Sciences-Po vivant avec 100€ de bourse par mois. Le Crous estime que puisque ses parents vivent à Mayotte leurs revenus sont suffisants pour l’aider. On marche sur la tête @sretailleau @sup_recherche pic.twitter.com/W15nmBVhSa

— Dan Hastings-நாராயணன் (@notdanhastings) November 1, 2022



Update: Maëlle a clôturé la cagnotte (qui a atteint 14,000€) et va partager l’argent avec des assos étudiantes 💙 pic.twitter.com/PBBGXKJEtB

— Dan Hastings-நாராயணன் (@notdanhastings) November 1, 2022