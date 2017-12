Courrier des lecteurs SVK toujours convoitée à d’autres fins

Le scénario de l’Assemblée Générale Ordinaire élective de l’association Siva Vishnou Kaaly des Temples Mourougâ et Shakti de la rue Saint-Louis à Saint-Paul, fixée statutairement en cette fin d’année, en l’occurrence le 17 décembre prochain, pour le renouvellement de ses membres dirigeants, est écrit depuis bientôt huit ans. Pour ainsi dire, au lendemain même de cet avènement historique du 20 décembre 2009 !



S’il est clair, pour tout un chacun, que la rénovation, l’innovation et la reconstruction, plus que nécessaires et indispensables au sein de notre association et groupement, ne signifient réellement pas le dégagisme ! Nul ne le pense, nul ne le dit !



Par contre, cela tombe sous le sens que cette régénération, ce renouvellement, ces changements nouveaux et différents, pour personne, n’impliquent catégoriquement pas le retour indésirable des dinosaures fossilisés à maintes reprises successives déboutés par le verdict des urnes. Tout le monde le sait, tout le monde le croit et tout le monde se le dit !



Les dévots, les adhérents et les sympathisants savent parfaitement et en sont bien conscients que pour nos rituels, notamment ceux du feu sacrificatoire, il est de coutume de ne point opter pour des bois morts !



L’assemblage trompeur de ces derniers avec des jeunes morceaux, aussi prometteurs, peuvent-ils paraître, cachant à peine les rondins plus qu’usagés du fagot, ne donnera jamais le bon bûcher escompté !



Nos divers récits du « Maga Barldon » nous enseignent que la peau de brebis que se drapent épisodiquement toutes créatures au dessein malintentionné n’est qu’illusion, astuce grossière et stratégie vaine à effet boomerang.



Pour preuve, avant même la tenue des consultations, des esprits encore une fois bernés, n’ont été qu’éphémèrement dupés et reconnaissent qu’en démocratie, ici associative, le retour – non cautionné, donc ! - de dirigeants jadis désavoués constitue une réelle menace. D’autant que manifestement ceux-là ne semblent guère être guéris, malgré leur longue convalescence, de leur syndrome belliqueux et hégémonique cultivant division, exclusion et exclusivité …



Les craintes des ceux qui redoutent que ces « voix de leur Maître », ces copies conformes à leurs originaux, seront autant panurges que furent leurs créateurs, revenants également, trente ans durant sous les mandatures passées, sont réellement fondées.



Dommage, vraiment dommage que nul ne parle de véritable rassemblement et d’ouverture large et réelle. La politique politicienne et les exploitations éhontées des querelles et mésententes des familles risquent aussi de revenir au galop pourrir la sérénité des lieux. Au grand dam de la démocratie et de la spiritualité. Il ne reste plus à chacun des adhérents de choisir en leur âme et conscience ! N.M Lu 166 fois





Dans la même rubrique : < > La grande pauvreté à La Réunion, est due aux procédures trop lourdes ​L’Usine sucrière de Stella lieu de mémoire et des souvenirs