SRDEII - La Nouvelle Economie

La Présidente de Région, Huguette BELLO, accompagnée des Vice-Présidents et des Conseillers Régionaux, a lancé ce mercredi 31 août « la Nouvelle Économie », nom donné au futur Schéma Régional de Développement Économique, d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEIl). Pour l’occasion, la délégation s’est rendue à Saint-Pierre, Saint-Paul et Salazie pour visiter les entreprises suivantes : Pat Zerbaz, Fibres et « Sarana », futur hôtel 4 étoiles.

Pour rappel, la collectivité régionale porte les enjeux économiques du territoire et s’est vue confier, par la loi NOTRe, l’écriture du SRDEII. Ce schéma définit les orientations de la collectivité en matière de développement économique, construit en concertation avec les acteurs du territoire : intercommunalités, Chambre Régionale de l’Économie sociale et solidaire, chambres consulaires et, surtout, les citoyens Réunionnais.

La Région a souhaité aller à la rencontre d’entreprises qui œuvrent au développement du territoire afin de faire un point d’étape sur les projets qu’elle soutient :

- Pat Zerbaz

En s’appuyant sur la biodiversité locale, la société porte une démarche de recherche et de développement en vue de produire des molécules d’origines végétale à destination des secteurs de la cosmétique et de l’agrochimie. Pat Zerbaz est l’unique détenteur au monde du brevet « plantes a traitre » visant à stimuler la production et à récolter les substances naturelles d’intérêt sans endommager la planète.

- Fibres industries bois

Spécialisée dans la transformation industrielle du bois brut et panneaux dérivés, l’entreprise est en capacité de répondre aux demandes des artisans locaux en matière de construction et d’aménagement. Ouverte sur son environnement géographique, elle s’est inscrite dans une démarche d’exportation vers l’Europe grâce à sa filiale implantée au Mozambique.

- Sarana Hôtel & Spa

Situé à Mare à Vieille Place, Sarana est la premier hôtel 4 étoiles du cirque comprenant une salle de conférence, un restaurant/bar, un spa et une piscine. L’hôtel valorise le charme et l’authenticité des Hauts avant un faible impact sur l’environnement. L’ouverture est prévue courant septembre 2022.

Une concertation avec l’ensemble des forces vives du territoire est organisé du 5 au 30 septembre afin de définir les priorités du futur schéma.

- Pour donner votre avis, rendez-vous sur : www.lanouvelleeconomie.re







