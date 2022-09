A la Une . SPL Sudec : 3 ans d’inéligibilité requis contre André Thien-Ah-Koon

André Thien-Ah-Koon a été jugé pour prise illégale d’intérêts. Le tribunal a estimé que la nomination de Christelle Mondon, la sœur de sa 2e adjointe, à la tête de la SPL Sudec, n’était pas dans les clous. Elle aussi est poursuivie pour recel de prise illégale d’intérêts. La procureure a requis une peine de 3 ans d’inéligibilité contre le maire du Tampon et une autre à définir pour la coprévenue. La décision a été mise en délibéré pour le 29 septembre. Par Gaëtan Dumuids / Prisca Bigot sur place - Publié le Jeudi 1 Septembre 2022 à 18:42





La SPL Sudec est une structure créée en 2018 pour la gestion des déchets. Elle est détenue à 80% par la CASUD et 20% par Ileva, le syndicat mixte de traitement des déchets dans le Sud et l’Ouest. André Thien Ah Koon a donc embauché Christelle Mondon en tant que présidente du directoire. Une embauche que les magistrats financiers ont pointée du doigt, estimant que la prévenue n’avait pas les compétences adéquates.



"Le choix de l’intéressée, sans expérience dans le domaine des déchets et à des fonctions de direction, peut surprendre s’agissant de créer de toutes pièces une nouvelle société. Interrogé sur cette situation, le président de la CASUD a indiqué avoir fait le pari d’une direction constituée d’un binôme, l’un ayant un profil gestionnaire et l’autre un profil technique, ce dernier assurant les fonctions de directeur de l’exploitation", précise le rapport.



Pour embaucher Christelle Mondon, la sœur de Laurence Mondon, la 2e adjointe d’André Thien Ah Koon, l’intercommunalité a dépensé 14.300 euros via un cabinet de conseil spécialisé. Son salaire a ensuite été de 5.668,22 euros par mois, toujours supporté par la CASUD au lieu de la SPL. Face aux difficultés, Christelle Mondon a démissionné de ses fonctions le 6 mars 2020. Elle est aujourd’hui poursuivie pour recel de prise illégale d’intérêts.



3 ans d’inéligibilité pour TAK



Lors de ses réquisitions, la procureure a réclamé entre 8 à 10 mois de prison avec sursis simple, 5000 euros d’amende et 3 ans d’inéligibilité pour André Thien-Ah-Koon. Elle requiert également 4 mois de prison avec sursis, 2500 euros d’amende et une peine d’inéligibilité et d’interdiction d’exercer dans la Fonction publique pour "une durée que le tribunal appréciera" à l’encontre de Christelle Mondon.



La décision a été mise en délibéré au 29 septembre.