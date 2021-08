Courrier des lecteurs SPL OPE, gestions des établissements de Saint Denis, les parents pris en otage après une semaine d’école

Par Dimitri SMITH, élu Les Républicains et parent Murielle SISTERON, élue Les Républicains et parent - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 08:56

C’est avec beaucoup de surprise que nous découvrons les nouveaux tarifs appliqués par la Mairie de Saint Denis concernant la garde d’enfants en périscolaire et mercredi jeunesse.



En effet, nous constatons une réévaluation de plus de 50% des tarifs dans certains cas.



Cette augmentation... pardon cette « harmonisation » passe mal, très mal surtout pendant cette période de crise qui frappe l’ensemble des acteurs professionnels dionysiens.



Que la mairie souhaite organiser différemment son système de gestion des modes de garde d’enfant (fusion des différentes associations au sein d’une SPL) c’est un choix, un choix de gouvernance que nous respectons.



Cependant les modalités de mise en œuvre de ce choix sont discriminatoires, ce qui est beaucoup plus contestable.



N’est il pas nécessaire voir indispensable d’informer ou de communiquer avec les parents de ce changement de statut, sachant que cela impactera le budget mensuel de dizaines de familles ?

N’est il pas plus logique de prévoir une période de transition avant d’arriver à cette situation ?

Et que se passera-t-il pour les familles qui ne pourront pas supporter ce coût supplémentaire ?

Qu’adviendra t-il des enfants qui de facto ne seront plus inscrits dans ces activités périscolaires ?



Le résultat on le connaît, on l’imagine... Nos enfants seront livrés à eux même et vont errer dans les différents quartiers de Saint Denis.

Mais cet état de fait met surtout en lumière la problématique beaucoup plus large de la capacité de gestion de nos écoles maternelles et primaires par les socialistes de la rue de Paris.



En effet, beaucoup de nos établissements sont dépourvus d’équipements, vis à vis des élèves à mobilité réduite ou porteur de handicap moteur.



De très jeunes enfants sourds et muets sont mis en difficulté dès la petite section, par défaut d’encadrement. Nous n’avons pas voté pour l’exclusion de nos enfants. Nous n'avons pas voté pour le traitement inhumain de nos enfants. Certains de nos enfants se retrouvent seuls face à leurs handicap, sans aide de vie pour les accompagner. Mais cela ne semble pas inquiéter nos élus qui ne proposent aucune solution viable et durable.



Bref, ce sont des problèmes parmi tant d’autres... Encore une fois, la municipalité ne possède aucune cohérence dans la gestion de la ville.



Effectivement, elle privilégie des projets d’une moindre importance, tels que la grande roue, le téléphérique, la gratuité des bus (pas pour tout le monde)...



Ces projets ont un coût certain, porté par la ville et donc les contribuables.



Plusieurs millions d’euros pour le téléphérique et environ 4 millions d’euros / an de manque à gagner concernant la gratuité des bus.

Pourquoi ne pas rediriger ces budgets vers des sujets sociétaux et en adéquation avec les besoins des dionysiens ?



Nous rappelons qu’une collectivité telle que la mairie doit apporter des solutions pour répondre aux difficultés de ses administrés, pourvoir à une réelle gestion de proximité, du quotidien, de l’urgence.



Ce n’est pas à nous, citoyens, de nous adapter aux décisions farfelues de quelques-uns!



Nous appelons les parents à la mobilisation pour mettre en place des solutions palliatives et solidaires au travers d’autres structures potentielles.





Publicité Publicité