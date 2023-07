A la Une . SPL Estival : Son PDG, Ludovic Alamélou, révoqué par le conseil d'administration

Clap de fin pour Ludovic Alamélou. Comme annoncé par nos confrères du Quotidien, le PDG de la SPL Estival a été révoqué de ses fonctions ce lundi suite au conseil d'administration de la SPL. L'officialisation interviendra le 1er août prochain. Selon le média, la décision a été unanime. En attendant de lui trouver un successeur, c'est le président de la Cirest, Patrice Selly, qui assurera l'intérim. Par SI - Publié le Lundi 24 Juillet 2023 à 14:39





Selon nos informations, c'est en raison des éléments financiers présentés au commissaire aux comptes, qui fait état d'un déficit avoisinant le million et demi d'euros en 2022, couplé à une gestion humaine décriée, que les administrateurs de la SPL ont décidé de la révocation de Ludovic Alamélou.Un audit a été lancé afin de se rendre compte de la situation financière réelle de la SPL, "tout en apportant une attention particulière à l'humain", nous confie une source proche du dossier. Pour rappel, suite à un retard de salaire, les syndicats du réseau de transports urbains de l’Est s'étaient mobilisés début juillet afin de demander des comptes au désormais ex-PDG de la structure.En attendant la mise en place de la nouvelle gouvernance, attendue lors du prochain conseil d'administration, c'est Patrice Selly qui assurera l'intérim. Une gouvernance qui sera constituée d'une présidence et d'une direction générale et non plus que d'un président-directeur général.