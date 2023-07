A la Une . SPL Estival : Les syndicats réclament le départ du PDG

Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 15:54





Outre un retard des paiements, FO pointe du doigt un manque de transparence quant aux comptes de la société, du “copinage” et une “incapacité de gestion” de la part du PDG, Ludovic Alamélou, dont il réclame le départ. "Cela fait déjà un petit moment qu’on tire la sonnette d’alarme sur l'utilisation de l’argent public à la SPL Estival”. (...) "On a toujours dit que monsieur Alamélou n'était pas capable de gérer la SPL Estival. Ils ont nommé une DGD, qui a pris ses fonctions le 1er juillet, ça veut bien dire qu'il est incapable de gérer. (...) On a toujours demandé à Mr Selly de l'enlever de là. (...) Nous on souhaiterait qu'on l'enlève de là, tout simplement", déclare une syndicaliste.







Embauches de cadres, qui ne correspondent pas aux besoins, reclassements, achat de véhicules, flocages, puis reflocages, FO dénonce des dépenses inutiles au sein de la SPL Estival. Des frais qui auraient conduit, selon le syndicat, à une situation inquiétante au niveau des finances. "Généralement payés aux alentours de 25 du mois, les salariés n'ont toujours pas reçu leur salaire ce lundi", nous explique-t-on. D'après un mail envoyé par la direction aux employés, les salaires auraient été versés exceptionnellement ce vendredi, mais les sommes ne sont toujours pas sur les comptes, assurent les salariés.







De son coté, Ludovic Alamélou rassure "Il n'y a pas d'inquiétude à avoir". Il l'assure, l'ensemble des salaires ont été versés le 30 juin dernier, comme annoncé par mail. Pour le PDG de la SPL Estival, il n'est pas question de déficit mais de "budget abondé". Selon lui l'état des finances serait lié au basculement vers la SPL Estival en février 2022 : "On a eu du retard sur la mise en place du nouveau marché (...) Maintenant avec le soutien de la Cirest, tout va rentrer dans l'ordre", affirme-t-il.