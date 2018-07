SPA : Besoin de promeneurs pour les chiens du refuge du Grand Prado

Actuellement et tout au long de l'année, la SPA recherche des bénévoles pour venir promener les chiens du refuge du Grand Prado de Sainte-Marie. Tenus en laisse, ils raffolent des promenades et apprécient les marques d'affection. Les promenades leur font beaucoup de bien.



Si vous avez un peu de temps libre pour venir en promener quelques-uns, ce serait formidable, un grand merci par avance pour eux. Le refuge de Sainte-Marie est ouvert du lundi au samedi (Tél : 0262 28 67 78 ou 0692 30 86 88). Par ailleurs, des colliers pour chiens de toutes tailles et des laisses sont les bienvenus.



Pour se rendre à notre refuge de Sainte-Marie, il faut prendre la direction du Jumbo Sainte-Marie en direction de la Z.A.E La Mare. Traverser la zone artisanale, puis tourner à droite au niveau du supermarché Asia Store, passer sous le pont et prendre la toute première sortie à droite. Rouler environ 300 mètres, le refuge se trouve à gauche au fond d'un chemin bitumé.



Thérèse, bénévole SPA Réunion