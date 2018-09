Communiqué SPA: Besoin de parrains et marraines pour le refuge du Grand Prado ! La SPA recherche des parrains et marraines pour ses animaux du refuge du Grand Prado. Voici le courrier de Thérèse, bénévole :

Les temps sont durs pour tous et le refuge du Grand Prado de Sainte-Marie ne déroge pas à la règle.



Parmi nos animaux certains ne sont pas adoptables, ou trop vieux pour trouver une famille, parfois même caractériels pour certains de nos chats.



Evidemment ces animaux ne seront jamais euthanasiés et finiront paisiblement leur vie au refuge, choyés par le personnel et les bénévoles. Cela a un coût pour notre association et c'est pour cette raison que le refuge du Grand Prado cherche des parrains et marraines prêts à nous aider et à subvenir à leurs soins, nourriture particulièrement et médicaments bien sûr. En général, le montant des parrainages est apprécié par chaque donateur, il peut être réalisé en une seule fois ou sur plusieurs mois selon chacun des donateurs. Nos chiens à parrainer :

LULU Vieille chienne née en février 2002, abandonnée au refuge depuis mai 2009 suite à un divorce, LULU est la mascotte du refuge, elle a des problèmes de santé qui nécessitent beaucoup de médicaments.

ANTHARES Vieille chienne adorable née en juillet 2005, au refuge depuis février 2016, abandonnée avec un petit chiot près du refuge, elle a besoin de médicaments tous les jours. NINA, Gentille chienne à poil long de couleur noir, née en octobre 2007, arrivée au refuge depuis septembre 2010 avec ses bébés. Nos chats à parrainer : NERON Mâle né en octobre 2010, abandonné au refuge depuis décembre 2010, arrivé tout bébé, chat très difficile avec les personnes qu'il ne connaît pas. ELOÏSE Belle femelle tricolore sortie de la fourrière, née en septembre 2010, au refuge depuis septembre 2011, elle est affectueuse et câline. Pour parrainer un de nos pensionnaires, vous pouvez effectuer un règlement unique par chèque à l'ordre de la SPA du Grand Prado que vous pouvez envoyer à l'adresse suivante, n'oubliez pas de mentionner le nom de l'animal que vous parrainez : SPA Refuge du Grand Prado 110 rue André LARDY La Mare 97438 Sainte MARIE Ou par virement, unique ou permanent à notre compte bancaire : Caisse d'Epargne CEPAC Agence Saint Denis 27 rue Jean Chatel 97400 Saint Denis IBAN FR76 1131 5000 0108 0150 8473 833

Pour plus d'informations, voir la rubrique Actualités "Parrainer un vieux chien ou chat du refuge du grand prado" sur notre site



