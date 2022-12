A la Une . SOS Gramounes isolés recherche des familles pour accueillir les bénéficiaires à Noël

L’association SOS Gramounes isolés renouvelle son opération "gramounes en fête" afin d’offrir un Noël ou un jour de l’An à des personnes âgées et isolées. L’association recherche donc des familles prêtent à accueillir l’un d’eux pour les fêtes. Par NP - Publié le Mercredi 14 Décembre 2022 à 16:47

Le communiqué:



Nous avons le plaisir de vous informer que nous reprenons cette année notre opération "gramounes en fête" tant la solitude et l'isolement de nos anciens, facteur de dépression, ont augmenté, en particulier depuis la crise COVID;



Cette action consiste à proposer aux familles volontaires de covoiturer jusqu'à chez elles un(e) ou plusieurs gramoun(es) de leur secteur afin de leur offrir le jour de Noël ou du Nouvel An en famille comme les Réunionnais savent le faire.



Aussi, lançons-nous un appel aux familles bienveillantes et généreuses de l'île

pour que, loin de laisser ce jour-là nos gramounes face à leur solitude, ils fassent une bonne action en invitant au repas de midi et offrent compagnie, écoute, attentions et pourquoi pas un petit cadeau à un(e) de nos anciens esseulés ce jour-là.

Nous attendons leur appel téléphonique au 0262 582 581 (heures bureau) jusqu'au 22 décembre. De même, bien sûr pour les gramounes isolés qui ne seraient pas invités par leur famille ou amis ces jours-là qui peuvent aussi nous téléphoner.



Avec nos remerciements anticipés



Patrice Louaisel

Président de SOS Gramounes isolés