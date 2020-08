A la Une . SOS Gramounes isolés : Un logement gratuit contre un peu de compagnie

L'association qui lutte contre la solitude et l'isolement des personnes âgées recherche des accompagnateurs pour des gramounes. Le concept : une personne est logée gratuitement contre un peu de compagnie et d'une veille en cas de problème pour son hôte.





"Cette offre débute lorsque la perte d’autonomie apparaît chez le ou la gramoune. Beaucoup veulent rester chez eux ou n’ont pas les moyens d’aller en maison de retraite. On recherche donc des hommes ou femmes de compagnie qui prendront leurs repas avec la personne âgée, faire un peu de discussion le soir et qui seront là la nuit en cas de problèmes" explique Patrice Louaisel, le président de l’association.



"C’est une offre gagnant-gagnant. D’un côté, il y a des gramounes qui ont besoin d’aide, de l’autre des gens qui n’ont pas les moyens de se payer un logement. Cela peut être des étudiants dont les parents n’ont pas les moyens de payer un logement, quelqu’un qui doit travailler la semaine de l’autre côté de l’île ou simplement quelqu’un souhaitant faire l’économie d’un loyer" précise le président de SOS Gramounes isolés.



Bien évidemment, cette proposition de loger gratuitement ne se fait pas sans contrepartie. La personne doit vraiment être présente pour la personne âgée. Pour éviter tout abus, l’association souhaite que l’accompagnateur s’engage pour un minimum de trois mois. Le ménage et l’accompagnement médical ne font pas partie de l’accord. Les week-ends sont laissés libres aux accompagnateurs. Des personnes entre 35 et 65 ans sont privilégiées, mais des étudiants montrant leur sérieux peuvent également en bénéficier.



