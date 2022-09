A la Une .. SOS DPM 974 appelle au boycott des Francofolies

Alors que la date du début de la version péi des Francofolies approche à grands pas, le collectif SOS DPM 974 dénonce la décision de la mairie de l'organiser sur le parcours de santé de la Saline. Il appelle au boycott de l'édition 2022, et demande à la commune d'envisager un autre lieu pour l'année prochaine. Par MB - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 17:34

"Les délais sont courts, mais fidèle à ses principes et valeurs, SOS DPM 97.4 appelle au boycott de ce festival, et travaillera par la suite en vue d’obtenir que l’édition 2023 des "Francofolies", si elle a lieu, se déroule sur un autre site où la population n’aura à subir aucun désagrément, et ne présentant aucun risque pour la nature et l’environnement", explique le collectif dans un communiqué adressé aux rédactions de l'île.

50.000 euros et des navettes gratuites qui ne passent pas



En cause, "le choix de la mairie de Saint-Paul de privatiser pendant sept jours 2,5 hectares sur le parcours de santé de La Saline-les-Bains pour y accueillir le festival 'Les Francofolies', et celui d’apporter un soutien financier (50.000 euros) et logistique à son organisateur, la SARL Sakifo Production, sont de notre point de vue un nouveau scandale qui vient ternir un peu plus l’image de cette municipalité", souligne SOS DPM 974.



Parmi les coups de pouce offerts par la mairie aux organisateurs, les navettes gratuites ne sont pas digérées. Dans un courrier envoyé hier à Emmanuel Seraphin, le collectif s'indigne devant ce "deux poids, deux mesures". "À quand des navettes gratuites pour les pauvres et personnes âgées des quartiers défavorisés des hauts, Barrage, Bernica etc... afin de leur permettre d'aller percevoir leurs colis alimentaires à Savanna ? À quand une "aide financière" pour aménager avec la Croix Rouge une structure qui leur permettra d'attendre dignement à l'abri et à l'ombre, et non pas assis par terre sous le soleil, quelques fois plusieurs heures, avant de recevoir leur dû ?", s'agace l'association dans son courrier au premier magistrat de la ville.

Des arbres coupés pour préparer le site



La coupe de plusieurs arbres sur le parcours de santé les fait aussi voir rouge. Le collectif dénonce un saccage de ce lieu prisé des Réunionnais. "Nous avons constaté que des arbres, des tamariniers, avaient été coupés au cours du week-end et hier encore sur le parcours de santé. Pouvez-vous nous faire savoir qui a pris cette initiative ? Est-ce la mairie à la demande de Monsieur Galabert [l'organisateur, ndlr], où est-ce ce dernier seul, sans en aviser personne ?", poursuit SOS DPM 974.



Le collectif reconnaît cependant une erreur en n'ayant pas réalisé ce qu'il se jouait en coulisses. "Concentré depuis plusieurs mois sur le rivage et la situation alarmante du Domaine Public Maritime (DPM), notre collectif n’a pas été assez vigilant pour réagir et dénoncer plus tôt ce scandale, tenter par tous moyens légaux d’infléchir la décision de la mairie, et obtenir une modification du site d’accueil de ce festival", admet l'organisation. D'où cet appel tardif à la mobilisation contre le festival. Reste à savoir si cela sera suivi par le public, alors que le festival doit débuter demain et que certains soirs, comme le vendredi, sont déjà sold-out.