SOS DPM 97.4 dénonce la "privatisation" de la plage de Cap Homard

Voici la "lettre au maire" du collectif :



Demande d’annulation de la convention de concession de la gestion du Domaine Public Maritime naturel, signée en 2007 entre l’État et la commune de Saint-Paul.



Notre association a adressé le 24 février 2023 au maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, un courriel au sujet de l’autorisation accordée par un arrêté signé le 10 février 2023 par son 2ème adjoint, Sébastien Guyon, à la société JDR Production, d’organiser le « gala de clôture » du festival « Réunion Comedy Fest » sur la plage de cap Homard, le samedi 18 février 2023. Cet écrit sera doublé d’un courrier recommandé avec A/R.



Cette décision de privatiser totalement 17 000 m2 de cette plage très populaire (validée par la 1ère adjointe, Suzelle Boucher, présente aux côtés du maire à ce « gala de clôture », et par l’ensemble des élus de la majorité municipale dont pas un n’a émis la moindre réserve), est scandaleuse.



Elle a suscité l’indignation des réunionnais, comme l’atteste les réactions et commentaires après vidéo publiée le soir de cette manifestation, sur notre page Facebook (plus de 100 000 vues, 3000 réactions et 1100 commentaires).



Ce scandale de trop est dans la droite ligne, hélas, de la gestion calamiteuse du DPM par le maire actuel et par ses prédécesseurs, au bénéfice d’intérêts privés pour une grande part, et au mépris des lois, de l’équité sociale et de l’intérêt général.



L’incompétence et l’irresponsabilité des élus et cadres administratifs chargés de cette mission, ne fait plus de doute, cependant que grandit dans l’opinion, le sentiment qu’il existe derrière ces pratiques, des faits de trafic d’influence et de corruption.



Devant cette faillite, il temps que l’État reprenne ses responsabilités sur le Domaine Public Maritime naturel. C’est pourquoi nous allons saisir l’autorité préfectorale, et demander l’annulation de la convention signée en 2007, concédant la gestion de ce territoire à la commune de Saint-Paul.