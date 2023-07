SOS DPM 97.4 : Une marche contre le projet d'une maison de la mer sur le littoral de St-Leu

SOS DPM 97.4 organisera à Saint-Leu, ce vendredi 21 juillet 2023, une « marche de protestation-parasols bleus », contre le projet du TCO de construction sur le front de mer, face au port, d’une « maison de la mer ». Cette manifestation est déclarée.



C'est notre deuxième mobilisation dans la rue contre ce projet sans utilité publique, sans rapport avec la mer, qui vise uniquement à dépenser 5 millions d'euros pour couler du béton, couper des arbres et installer des commerces sur le domaine public naturel.



Rendez-vous est donné aux participants à 10h00, sur le parking du leader Price pour une marche jusqu’au parvis de la mairie où auront lieu des prises de parole.



Les manifestants se dirigeront ensuite vers le front de mer en poursuivant leur marche sous les filaos, de la rondelle « Ti Roule » jusqu’à la rondelle « Chez Jean-Paul », avant de revenir face au port pour un pique-nique partagé sous les filaos. Les saint-leusiens et toute la population réunionnaise sont massivement opposés à la construction de ce bâtiment.



Complètement déconnectés du peuple, les élus du TCO doivent revenir à la raison et renoncer à ce projet qui, avec les aménagements du port coûtera au total 14 millions d’euros.



Stop au béton et à la destruction des arbres dans la zone des 50 pas géométriques.