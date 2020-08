A la Une ... [SONDAGE] Vous êtes 76% à être favorables au référendum pour les animaux

Selon notre sondage Facebook, vous êtes 76% à être favorables à l'organisation d'un référendum sur les droits des animaux. Par Aurélie Hoarau - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 09:52 | Lu 234 fois





Pour rappel, l'initiative baptisée "

La proposition de loi prévoit six mesures :



- L'interdiction de l’élevage en cage (qui concerne en France 58% des poules pondeuses, 99% des lapins et la majorité des dindes, oies ou canards), avec 2025 comme date butoir



- L'interdiction des élevages à fourrure (date de butoir de 2025 également)



- La fin de l’élevage intensif, sachant que 95% des porcs sont élevés en bâtiments fermés sur caillebotis (sol grillagé) et plus de 85% des poulets de chair sont entassés par milliers dans des hangars. Le projet de loi prévoit que t out nouveau projet d’exploitation devra impérativement garantir la possibilité d’un accès quotidien au plein air, et l'interdiction de l’élevage en bâtiment fermé sans accès à l’extérieur en 2040.



- L'interdiction de la chasse à courre, du déterrage et des chasses dites "traditionnelles", jugées cruelles.



- L'interdiction des spectacles avec animaux sauvage. "Ces conditions de vie constituent une maltraitance, les animaux non domestiques ayant besoin de grands espaces pour répondre aux besoins naturels de leurs espèces", est-il indiqué.



- L'interdiction de l’expérimentation animale si des alternatives existent. L'expérimentation animale en France concerne près de 2 millions d'animaux (4 millions si l’on ajoute les animaux transgéniques). Êtes-vous favorable à l’organisation d’un référendum pour les animaux ? C'est la question que nous vous avons posé sur Facebook il y a quelques jours. La réponse est "oui", dans une très large majorité. 76% des internautes ayant répondu au sondage se sont en effet montrés favorables, et 24% se sont prononcés contre. À l'échelle nationale, un sondage Ifop révélait que 73% des Français y étaient favorables.Pour rappel, l'initiative baptisée " référendum pour les animaux " a été lancée par plusieurs grands patrons, personnalités et associations. Pour faire avancer la cause animale, ils ont décidé d'utiliser le RIP (referendum d'initiative partagée), cet outil permet aux citoyens de soumettre une proposition de loi par referendum, à condition de recueillir la signature de 4,5 millions de Français et le soutien de 185 parlementaires (à La Réunion, seuls Jean-Hugues Ratenon, Nassimah Dindar et Jean-Louis Lagourgue y ont pour l'instant officiellement adhéré au projet).





