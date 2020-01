[SONDAGE] La ville la plus agréable à vivre à La Réunion est...

Ce weekend nous vous avons sollicités afin de savoir quelle commune réunionnaise était selon vous la plus agréable à vivre. Résultat, vous avez été 3385 à répondre au sondage au cours de ces dernières 48 heures.Sur les 24 communes que compte l'île de La Réunion, vous avez choisi Le Tampon comme ville où il fait bon vivre, avec sa verdure dans les hauteurs et ses paysages avec vue sur le Piton de la Fournaise. Elle est suivie par l'Entre-Deux puis Saint-Pierre. Le Sud semble vous inspirer le bien-être.A contrario, l'Est ne semble pas autant vous séduire, avec Saint-Benoît qui arrive en dernière position. Saint-André et Sainte-Rose ne font guère mieux en termes de réponses positives.Nous vous avons posé cette question pour rebondir la révélation du palmarès publié par l'association "Villes et villages où il fait bon vivre", où Annecy, Bayonne et La Rochelle arrivent dans le top 3 mais où les villes d'Outre-mer n'étaient pas représentées.