SODIAC : Les gros mensonges de Philippe Naillet

1.200 logements en 5 ans? Diantre ! Regardons cela de plus près...



382 logements au lieu des 1.200 annoncés



Renseignements pris, on ne trouve que 6 opérations représentant un total de... 382 logements ! En cinq ans !



On est bien loin des 1.200 logements annoncés !



Y a vraiment pas de quoi être fier...