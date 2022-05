Communiqué SNU : Feu vert pour les deux séjours de cohésion organisés en juin et juillet 2022 pour 300 jeunes réunionnais

Communiqué de la préfecture de La Réunion : Par N.P - Publié le Vendredi 13 Mai 2022 à 15:45

Ce vendredi 13 mai 2022, s’est tenu le comité de pilotage du SNU, présidé par Jacques Billant, préfet de La Réunion et Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de région académique, en présence des services de l’État, des représentants des collectivités territoriales et des associations.



Ce comité de pilotage avait pour objectif la présentation et la validation de l’organisation des deux séjours de cohésion qui se tiendront du 12 juin au 24 juin et du 3 juillet au 15 juillet 2022, pour 300 jeunes Réunionnais.

Le service national universel en bref



Le Service national universel (SNU) s’adresse à tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans qui souhaitent s’engager et vivre une expérience collective. Il comporte un séjour de cohésion suivi d’une mission d’intérêt général.



La première édition officielle s’est déroulée en juin 2021 à La Réunion. 134 jeunes se sont portés volontaire sur ce séjour. L’édition 2022 est essentielle pour ancrer durablement ce dispositif sur le territoire.



Pour cette année 2022, le séjour de cohésion du SNU de La Réunion a obtenu le label « Année européenne de la jeunesse ». Le territoire est le premier à en bénéficier.



Ce label vise à mettre en lumière l’importance de la jeunesse européenne pour construire un avenir meilleur : plus écologique, plus inclusif et plus numérique.



Cette année offrira de nombreuses possibilités d'apprendre, de partager sa vision, de rencontrer d'autres personnes et de participer à des activités dans toute l’Europe.



Les phases clés du SNU



Le Service National Universel débute par un séjour de cohésion de deux semaines visant à transmettre un socle républicain fondé sur la vie collective, la responsabilité et l’esprit de défense. Ce séjour est réalisé en hébergement collectif, mêlant mixité et esprit de cohésion. Au cours de ce séjour, les jeunes volontaires participent à des activités variées et bénéficient de bilans individuels (illettrisme, sportive, compétences notamment numériques).



La 2ème phase consiste en une mission d’intérêt général visant à développer une culture de l’engagement et à favoriser l’insertion des jeunes dans la société. Fondées sur des modalités de réalisation variées, 84 heures de mission doivent être effectuées sur une période courte ou répartie tout au long de l’année. Ces missions placent les jeunes en situation de rendre un service à la Nation. Au cours de cette mission d’intérêt général, en fonction de leur situation, les volontaires peuvent également être accompagnés dans la construction de leur projet personnel et professionnel. Enfin, les jeunes peuvent s’engager volontairement pour une mission complémentaire d’une durée minimale de trois mois. Cette dernière phase permet à ceux qui le souhaitent de s’engager de façon plus pérenne et personnelle. Cet engagement s’articule principalement autour des formes de volontariat existantes : service civique, réserves opérationnelles des Armées et de la gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers volontaires, service volontaire européen,... Cet engagement volontaire peut être réalisé entre 16 et 30 ans.