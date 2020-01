Communiqué SNJ Réunion : "L'indépendance n'a pas de prix"





La fragilité économique des médias locaux se traduit par un rétrécissement de leur liberté et de leur indépendance éditoriale. La tentation est grande pour les annonceurs institutionnels et privés de chercher, en contrepartie de subventions ou de campagnes publicitaires, à influencer leur contenu.Partout, les journalistes subissent des pressions, même si, à cause de la précarisation de la profession et des pressions de la hiérarchie, tous n'ont pas toujours la possibilité de se lever pour les dénoncer.Les citoyens risquent ainsi de se voir privés de leur droit constitutionnel à une information libre et indépendante. Le SNJ 974 réaffirme son attachement à la Charte de déontologie de la profession, qui rappelle qu'un journaliste digne de ce nom « n'use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée » et « refuse et combat [...] toute confusion entre journalisme et communication ».A l'heure où les citoyens s'impliquent de plus en plus dans le débat public, l'occasion leur est fournie de défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression. Le SNJ 974 les appelle à signer cette pétition pour interpeller les actionnaires et dirigeants des médias afin que ces derniers s'engagent à respecter le droit fondamental des citoyens à l'information.







