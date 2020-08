SNES-FSU : Une Rentrée scolaire « normale », vraiment ?

Les conditions de Rentrée cette année montrent bien le peu d'intérêt que porte le gouvernement à l’Éducation Nationale.



Certains pays européens, comme l'Italie par exemple, ont investi tant en personnel qu'en matériel pour assurer une rentrée exceptionnelle à bien des égards.



En France, par contre, aucun personnel supplémentaire n'a été recruté pour permettre la mise en place de groupes, afin de donner aux élèves, après le confinement qu'ils ont vécu, les meilleures conditions possibles d'apprentissage.



Pour notre académie de la Réunion, en dépit de la circulation avérée du coronavirus, l'allégement du protocole sanitaire national a été maintenu et la Rentrée se déroule comme si de rien n'était… ou presque.



Le SNES-FSU Réunion, premier syndicat représentatif des enseignants du second degré général et technologique, comme toujours au plus près des collègues, se tient prêt à les défendre en cette Rentrée pas si "normale" que cela!